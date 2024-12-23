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Ирина Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ирина Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3130-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.10.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.11.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 157
Полная запись МК
Счёт родившихся: 67 муж
Урожд. - Рожков Георгий Иоакимов
Отец - Рожков Иоаким Евтихиев, отставной солдат (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Рожкова Ксения Алексеева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Егор Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Алексеева, крестьянская девица (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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