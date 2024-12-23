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Василий Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3129-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.10.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
28.10.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 157
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 жен
Урожд. - Анастасия Михайлова
Отец - Кукуркин Михаил Феодоров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кукуркина Марина Петрова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Михайлов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Михайлова, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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