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Иван Стефанов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Стефанов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3127-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.10.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
17.10.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 156
Полная запись МК
Счёт родившихся: 66 муж
Урожд. - Николаевичев Димитрий Герасимов
Отец - Николаевичев Герасим Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Николаевичева Евфимия Филиппова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Елена Стефанова, крестьянская жена (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Стефанов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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