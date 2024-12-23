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Молодкин Александр Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Молодкин Александр Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3126-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.10.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
15.10.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 156
Полная запись МК
Счёт родившихся: 65 муж
Урожд. - Молодкин Димитрий Александров
Отец - Молодкин Александр Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Молодкина Наталия Адрианова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Екатерина Иванова, крестьянская вдова (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Терентий Адрианов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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