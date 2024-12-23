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Панкратов Игнатий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Панкратов Игнатий Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3121-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.10.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
07.10.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 155
Полная запись МК
Счёт родившихся: 55 жен
Урожд. - Пелагея Игнатиева
Отец - Панкратов Игнатий Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Панкратова Елизавета Алексеева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Козмин, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Иванова, крестьянская жена (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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