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Андрей Антонов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андрей Антонов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3120-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.10.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.10.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 155
Полная запись МК
Счёт родившихся: 62 муж
Урожд. - Андрей Антонов
Отец - Антон Михайлов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Анастасия Андреева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Егорова, солдатская вдова (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Андрей Васильев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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