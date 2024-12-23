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Татиана Евфимиева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Татиана Евфимиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3119-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.10.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
05.10.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 155
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 муж
Урожд. - Сидякин Алексей Яковлев
Отец - Сидякин Яков Иванов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Сидякина Пелагея Николаева (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Николай Яковлев, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Евфимиева, крестьянская девица
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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