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Бурлакова Ксения Павлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Бурлакова Ксения Павлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3116-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.09.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
27.09.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 154
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 муж
Урожд. - Бурлаков Григорий Михайлов
Отец - Бурлаков Михаил Николаев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Бурлакова Ксения Павлова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Николаева, крестьянская девица
Воспр. - Михаил Антонов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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