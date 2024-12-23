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Васса Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Васса Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3114-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.09.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
солдатка
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
27.09.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 153
Полная запись МК
Счёт родившихся: 58 муж
Урожд. - Евдокимов Михаил Васильев
Отец - Евдокимов Василий Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Евдокимова Анна Иванова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Андрей Васильев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Васса Иванова, солдатка (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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