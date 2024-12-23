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Алексей Прокопиев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Алексей Прокопиев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3113-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.09.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
26.09.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 153
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 муж
Урожд. - Игнатов Иоанн Иванов
Отец - Игнатов Иван Стефанов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Игнатова Елена Иванова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Алексей Прокопиев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Пелагея Стефанова, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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