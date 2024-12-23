Акилина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Петрова

Акилина Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Акилина Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3112-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.09.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
25.09.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 153
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 муж
Урожд. - Ларин Сергий Андреев
Отец - Ларин Андрей Андреев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Параскева Андреева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Акилина Петрова, крестьянская жена
Воспр. - Русаков Иоаким Матвеев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.