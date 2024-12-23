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Параскева Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Параскева Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3109-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.09.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
16.09.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 152
Полная запись МК
Счёт родившихся: 55 муж
Урожд. - Никита Петров
Отец - Петр Филиппов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Агрипина Николаева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Константин Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Параскева Петрова, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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