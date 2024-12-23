Летаев Леонтий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетаев Леонтий Дмитриев

Летаев Леонтий Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Летаев Леонтий Дмитриев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3105-р
Роль персоны
Отец
Дата события
10.09.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
11.09.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 152
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 муж
Урожд. - Летаев Иоанн Леонтиев
Отец - Летаев Леонтий Дмитриев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Летаева Дария Иванова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Агрипина Дмитриева, крестьянская девица
Воспр. - Серов Алексей Иванов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.