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Кротова Екатерина Матвеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кротова Екатерина Матвеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3094-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.08.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
19.08.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 149
Полная запись МК
Счёт родившихся: 49 муж
Урожд. - Кротов Андрей Феодоров
Отец - Кротов Феодор Иванов, запасной рядовой (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Кротова Екатерина Матвеева (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Владимир Андреев, Московского Воспитательного Дома воспитанник
Воспр. - Матрона Иванова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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