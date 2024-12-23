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Евфимия Андреева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Евфимия Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3093-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.08.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
19.08.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 149
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 муж
Урожд. - Шибалин Иоанн Гавриилов
Отец - Шибалин Гавриил Семенов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Шибалина Анна Федорова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Евфимия Андреева, крестьянская вдова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Померанцев Петр Феодоров, приходской церкви псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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