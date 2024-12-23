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Русаков Иоаким Матвеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Русаков Иоаким Матвеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3091-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.08.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
10.08.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 148
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 жен
Урожд. - Наталия Васильева
Отец - Русаков Василий Васильев, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Русакова Анастасия Савельева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Матвеева, крестьянская девица
Воспр. - Русаков Иоаким Матвеев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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