Зайцев Михаил Петров
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Зайцев Михаил Петров
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 3090-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 06.08.1890
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 07.08.1890
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 148
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 46 муж
Урожд. - Матфей
Мать - Анна Петрова, крестьянская вдова (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Зайцев Михаил Петров, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Петрова, солдатская жена (с. Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
- Примечание / Дополнительно
- незаконнорожденный
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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