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Зайцев Михаил Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зайцев Михаил Петров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3090-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.08.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
07.08.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 148
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 муж
Урожд. - Матфей
Мать - Анна Петрова, крестьянская вдова (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Зайцев Михаил Петров, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Петрова, солдатская жена (с. Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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