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Куликова Наталия Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Куликова Наталия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3089-р
Роль персоны
Мать
Дата события
04.08.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
05.08.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 148
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Мария Иванова
Отец - Куликов Иван Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Куликова Наталия Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Дмитрий Иванов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Феодосия Иванова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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