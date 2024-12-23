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Анна Трофимова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Трофимова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3083-р
Роль персоны
Мать
Дата события
28.07.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
28.07.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 147
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Матфей Гавриилов
Отец - Гавриил Михайлов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Анна Трофимова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Гавриилова, крестьянская девица
Воспр. - Максим Гавриилов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Стефан и Матфей близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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