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Русаков Козма Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Русаков Козма Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3081-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.07.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
25.07.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 146
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Русаков Матфей Козмин
Отец - Русаков Козма Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Русакова Акилина Петрова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Тучнина Мария Сергеева, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Фома Иванов, крестьянин (с. Квацхути, Ратчинский у., Кутаисская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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