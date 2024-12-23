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Александра Григорьева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3079-р
Роль персоны
Мать
Дата события
14.07.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
15.07.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 146
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 муж
Урожд. - Илия Никифоров
Отец - Никифор Петров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Александра Григорьева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Параскева Петрова, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Семен Петров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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