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Гнусарева Праскева Александрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Гнусарева Праскева Александрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3076-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.07.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.07.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 145
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 жен
Урожд. - Анна Феодорова
Отец - Гнусарев Феодор Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Гнусарева Праскева Александрова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Костюхин Иван Михайлов, запасной рядовой (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Иоакимова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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