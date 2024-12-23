Котелин Иоанн Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотелин Иоанн Алексеев

Котелин Иоанн Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Котелин Иоанн Алексеев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3073-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.06.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
15.06.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 145
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Котелин Иоанн Алексеев
Отец - Котелин Алексей Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Котелина Анна Павлова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Васильева, крестьянская жена (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Алексей Прокопиев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.