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Суханов Николай Константинов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Суханов Николай Константинов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3072-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.06.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
15.06.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 144
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Суханов Иоанн Николаев
Отец - Суханов Николай Константинов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Суханова Екатерина Егорова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Андрей Васильев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Надежда Егорова, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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