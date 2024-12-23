Волкова Анастасия Иванова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Волкова Анастасия Иванова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 3071-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 09.06.1890
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Нас. пункт приписки
- д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 09.06.1890
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 144
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Волков Павел Васильев
Отец - Волков Василий Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Волкова Анастасия Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Павел Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Иванова, крестьянская жена
- Комментарий наборщика
- Петр и Павел близнецы
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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