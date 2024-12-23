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Татиана Леонтиева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Татиана Леонтиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3069-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.05.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
01.06.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 144
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Замолотчиков Феодор Васильев
Отец - Замолотчиков Василий Стефанов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Замолотчикова Марина Петрова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Васильев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Леонтиева, крестьянская жена
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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