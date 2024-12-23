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Агрипина Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Агрипина Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3068-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.05.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
29.05.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 144
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Агрипина Иванова
Отец - Богомолов Иван Гаврилов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Татиана Николаева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Аким Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Екатерина Иванова, крестьянская девица
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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