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Агрипина Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Агрипина Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3067-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.05.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
27.05.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 143
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Феодосия Петрова
Отец - Петр Стефанов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Агрипина Петрова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кофтунов Василий Стефанов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Успенская Пелагея Иванова, дочь Губернского Секретаря
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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