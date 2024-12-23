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Марфа Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Марфа Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3060-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.05.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
14.05.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 142
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Константин Стефанов
Отец - Стефан Иродионов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Марфа Иванова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Барабанов Иван Стефанов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Константин и Елена близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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