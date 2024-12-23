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Чураков Николай Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чураков Николай Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3057-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.05.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
04.05.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 142
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Ирина Николаева
Отец - Чураков Николай Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чуракова Александра Иосифова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пелагея Стефанова, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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