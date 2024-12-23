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Андрей Семенов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андрей Семенов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3052-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.04.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
26.04.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 141
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Колганов Василий Симеонов
Отец - Колганов Симеон Степанов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Колганова Пелагея Петрова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Андрей Семенов, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Елена Иванова, крестьянская девица (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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