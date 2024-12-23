Мальцева Дария Максимова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Мальцева Дария Максимова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 3051-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 24.04.1890
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- можайская мещанка
- Нас. пункт приписки
- г. Можайск, Московская губ.
- Дата крещения
- 24.04.1890
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 140
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Мальцев Иаков
Мать - Мальцева Ирина Васильева, крестьянская девица (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Мальцева Дария Максимова, можайская мещанка (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Померанцев Петр Феодоров, приходской церкви псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
- Примечание / Дополнительно
- незаконнорожденный
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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