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Мальцев Иаков

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мальцев Иаков
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3051-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.04.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
24.04.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 140
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Мальцев Иаков
Мать - Мальцева Ирина Васильева, крестьянская девица (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Мальцева Дария Максимова, можайская мещанка (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Померанцев Петр Феодоров, приходской церкви псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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