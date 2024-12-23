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Зуев Николай Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуев Николай Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3049-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.04.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
21.04.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 140
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Александра Сергеева
Отец - Зуев Сергей Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зуева Анастасия Егорова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Николай Иванов, запасной рядовой ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Сергеева, крестьянская девица
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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