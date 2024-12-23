Николай Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Васильев

Николай Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Николай Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3047-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.04.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
21.04.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 140
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Бурлаков Феодор Сергеев
Отец - Бурлаков Сергей Григорьев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Бурлакова Елизавета Филиппова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Григорьева, крестьянская девица
Воспр. - Николай Васильев, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.