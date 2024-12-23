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Мария Никитина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Никитина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3044-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.04.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская вдова
Дата крещения
18.04.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 139
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Александра Димитриева
Отец - Луковников Димитрий Алексеев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Луковникова Александра Никитина (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Дмитриев, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Никитина, крестьянская вдова
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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