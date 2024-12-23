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Петр Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Петр Петров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3041-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.04.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
09.04.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Петр Петров
Отец - Петр Архипов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Надежда Авксентьева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александр Архипов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Примечание: страха смертного ради крещена бабкою, миропомазал священник Иоанн Богомолов
Примечание / Дополнительно
страха смертного ради крещена бабкою, миропомазал священник Иоанн Богомолов
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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