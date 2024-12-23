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Василий Илиин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Илиин
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3038-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.04.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
09.04.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Василий Илиин
Отец - Илия Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Параскева Семенова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Николай Иванов, запасной рядовой ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Сергеева, крестьянская девица
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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