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Пелагея Павлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пелагея Павлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3037-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.04.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
09.04.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Ледаков Василий Павлов
Отец - Ледаков Павел Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ледакова Мария Емельянова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Гавриил Никитин, крестьянин (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пелагея Павлова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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