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Иван Феодоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Феодоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3036-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.04.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.04.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 137
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Осипов Георгий Михайлов
Отец - Осипов Михаил Григорьев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Осипова Параскева Иванова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Григорьева, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Феодоров, крестьянин (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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