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Пискарева Анна Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пискарева Анна Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3027-р
Роль персоны
Мать
Дата события
28.03.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
29.03.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Мария Григорьева
Отец - Пискарев Григорий Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пискарева Анна Васильева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Дмитриева, солдатская жена ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Васильев, крестьянин (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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