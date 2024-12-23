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Иван Козмин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Козмин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3026-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.03.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
26.03.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Иоанн Иванов
Отец - Иван Козмин, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Татиана Андреева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Евфимия Козмина, девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Козмин, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Евфимия Козмина, девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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