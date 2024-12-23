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Разуваев Василий Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Разуваев Василий Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3025-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.03.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
25.03.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Гавриил Иванов
Отец - Иван Андреев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Анастасия Иванова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Иванова, крестьянская жена
Воспр. - Разуваев Василий Алексеев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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