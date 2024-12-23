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Татиана Сергеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Татиана Сергеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3018-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.02.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
25.02.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 133
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Александра Александрова
Отец - Костюхин Александр Михайлов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Костюхина Феодосия Максимова (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Лапкин Иван Максимов, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Сергеева, крестьянская жена (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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