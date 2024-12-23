Ольга Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Ильина

Ольга Ильина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ольга Ильина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3015-р
Роль персоны
Мать
Дата события
04.02.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
05.02.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 133
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Феодор Петров
Отец - Петр Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ольга Ильина (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Борис Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Стефанида Григорьева, крестьянская девица
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.