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Богомолова Елисавета Александрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолова Елисавета Александрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3011-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.01.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
диаконская вдова
Дата крещения
23.01.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 132
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Анна Иванова
Отец - Богомолов Иван Николаев, приходской, Ильинской, города Можайска церкви Священник (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Богомолова Елисавета Константинова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Богомолова Елисавета Александрова, диаконская вдова
Воспр. - Смирнов Симеон Филиппов, Троицкой, города Можайска, церкви Священник (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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