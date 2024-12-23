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?? Василий Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
?? Василий Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3009-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.01.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
13.01.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 131
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - ?? Петр Васильев
Отец - ?? Василий Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - ова ?? Матвеева (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Андреева, крестьянская девица (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Михаил Андреев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Александра Андреева, крестьянская девица (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
фамилию отца и имя матери не видно за пятном
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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