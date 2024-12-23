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Петр Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Петр Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3007-р
Роль персоны
Отец
Дата события
10.01.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
11.01.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 131
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Михаил Петров
Отец - Петр Андреев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Анна Стефанова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Андрей Григорьев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Параскева Стефанова, крестьянская жена (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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