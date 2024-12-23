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Сидякина Александра Феодорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сидякина Александра Феодорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3006-р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.01.1890
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
10.01.1890
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1190, лист: 131
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Татиана Михайлова
Отец - Сидякин Михаил Павлов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Сидякина Александра Феодорова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Павлов, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Матрона Егорова, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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