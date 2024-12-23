Евдокия Васильева
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Евдокия Васильева
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 3000-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 01.12.1891
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Дата крещения
- 01.12.1891
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 173
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 60 муж
Урожд. - Николай Васильев
Отец - Василий Николаев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Евдокия Ильина (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Васильева, крестьянская девица
Воспр. - Филипп Матвеев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: страха смертного ради крещена бабкою
- Примечание / Дополнительно
- страха смертного ради крещена бабкою
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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