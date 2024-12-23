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Евдокия Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Евдокия Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3000-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.12.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
01.12.1891
Священнослужители
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 173
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 муж
Урожд. - Николай Васильев
Отец - Василий Николаев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Евдокия Ильина (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Васильева, крестьянская девица
Воспр. - Филипп Матвеев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: страха смертного ради крещена бабкою
Примечание / Дополнительно
страха смертного ради крещена бабкою
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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